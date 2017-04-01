Коврик у туалета с изображением Абая вызвал негодование у казахстанцев

Пользователи узнали на снимке один из общественных туалетов Алматы.

Коврик возле уличного туалета с изображением Абая Кунанбаева разозлил казахстанцев, передает передает Zakon.kz





Фотография была опубликована на странице "zhest_kz" в Instagram. "Уважение на уровне. Абай Кунанбаев простит… вы просто еще недоразвиты", – гласит подпись к фоту.





Пользователи соцсети обрушились с критикой. Они узнали на снимке один из общественных туалетов Алматы. Предположительно, он находится возле торгового дома в районе улиц Мустафина и Биржан сал.





Другие комментаторы не поверили в оригинальность фотографии и предположили, что портрет был перенесен с помощью фотошопа,





Публикация от Жесть в Казахстане (@zhest_kz) Мар 31 2017 в 1:14 PDT



