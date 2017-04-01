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Коврик у туалета с изображением Абая вызвал негодование у казахстанцев

1 апреля 2017, 08:32

Пользователи узнали на снимке один из общественных туалетов Алматы.

Коврик возле уличного туалета с изображением Абая Кунанбаева разозлил казахстанцев, передает Zakon.kz.

Фотография была опубликована на странице "zhest_kz" в Instagram. "Уважение на уровне. Абай Кунанбаев простит… вы просто еще недоразвиты", – гласит подпись к фоту.

Пользователи соцсети обрушились с критикой. Они узнали на снимке один из общественных туалетов Алматы. Предположительно, он находится возле торгового дома в районе улиц Мустафина и Биржан сал.

Другие комментаторы не поверили в оригинальность фотографии и предположили, что портрет был перенесен с помощью фотошопа,


Фото: Instagram.

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