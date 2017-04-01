В Нигерии боевики "Боко Харам" похитили 22 девушки

"Во время нападения боевики не причинили никому вреда и не предпринимали попыток расстрелять убегающих жителей деревни", — отметил очевидец.

Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" похитили 22 девушки в ходе двух нападений на деревни на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявления местных жителей, передает Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявления местных жителей, передает РИА Новости.





По данным агентства, в ходе первого нападения, совершенного 30 марта, боевики похитили в общей сложности 18 девушек. "Боевики "Боко Харам" из лагеря Mamman Nur приехали в пикапах около 06.00 и похитили 14 девушек в возрасте 17 лет и младше", — цитирует агентство слова одного из местных жителей. Он также сообщил, что еще четыре девушки были похищены после попытки сбежать.





"Во время нападения боевики не причинили никому вреда и не предпринимали попыток расстрелять убегающих жителей деревни", — добавил очевидец.





Как сообщается, еще четыре девушки были похищены в ходе второго нападения. По информации агентства, исламисты также убили пастуха, который отказался заплатить им выкуп.





"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. В апреле 2014 года боевики похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе этого года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.



