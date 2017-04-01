Казахстанский боец нокаутировал россиянина на турнире Fight Nights Global
1 апреля 2017, 09:37
Во втором раунде Жумагулов отправил своего соперника в нокаут.
Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов одержал победу на турнире Fight Nights Global 62 в Москве, сообщает Vesti.kz.
Соперником Жумагулова был россиянин Артур Багаутинов. В первом раунде казахстанский боец получил рассечение, но продолжил бой. Во втором раунде Жумагулов отправил своего соперника в нокаут.
Фото: vk.com.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com