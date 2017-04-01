Казахстанский боец нокаутировал россиянина на турнире Fight Nights Global

Во втором раунде Жумагулов отправил своего соперника в нокаут.

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов одержал победу на турнире Fight Nights Global 62 в Москве, сообщает сообщает Vesti.kz





Соперником Жумагулова был россиянин Артур Багаутинов. В первом раунде казахстанский боец получил рассечение, но продолжил бой. Во втором раунде Жумагулов отправил своего соперника в нокаут.







