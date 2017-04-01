Квартиры в Алматы потеряли в цене почти миллион с начала года

После непродолжительного перерыва на рынок жилья Алматы вернулась заметная отрицательная динамика, сообщает «Крыша».

Темпы снижения индекса цен, которые были зафиксированы аналитиками портала в марте, оказались рекордными — подобного не наблюдалось уже более полугода (с октября прошлого года).

В целом с начала 2017-го рынок просел на 5 %. В марте, в частности, индекс потерял порядка 3 %. В феврале статистические показатели стоимости были выше почти на 10 000 тенге.

В этом месяце, согласно аналитической информации ресурса, единица площади выставлялась на продажу в среднем за 342 400 тенге. На примере условной однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м сумма приобретения недвижимости в последние месяцы по сравнению с январём снизилась почти на миллион (— 700 тысяч тенге) и теперь составляет 13.7 млн тенге.

Что касается квартальной динамики, то и по этому параметру Алматы оказался в лидерах, попав в тройку городов РК с самым заметным снижением цен вместе с Актау (—9.3 %) и Уральском (—3.1 %).

Алина Буравцева