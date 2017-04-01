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Новости за сегодня

Верховный Суд в свете изменений Конституции и некоторых других законов вносит поправки в ряд своих нормативных постановлений

 

Председатель Верховного Суда К.Мами провел очередное пленарное заседание высшего судебного органа.

В его работе приняли участие председатели судебных коллегий и судьи Верховного Суда, члены Научно-консультативного совета, представители Конституционного Совета, Генеральной прокуратуры, Национального Банка, заинтересованных министерств и ведомств, а также Республиканской палаты частных судебных исполнителей и Республиканской коллегии адвокатов.

Открывая работу, Кайрат Мами подчеркнул о важности реализации задачи, поставленной Главой государства на VII съезде судей республики по повышению уровня правовой определенности, формированию стабильной и предсказуемой судебной практики. На это ориентированы нормативные постановления Верховного Суда.

На повестке дня - обсуждение проектов ряда нормативных постановлений Верховного Суда (НП).

Представляя проект НП «О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве», К.Мами отметил важность исполнения судебного акта, поскольку приводит к логическому завершению гражданского, административного или уголовного дела. «Только исполненное решение суда может обеспечить защиту нарушенных прав лица, обратившегося в суд», - сказал он.

Необходимость принятия данного НП, как отметила судья Верховного Суда Маргарита Одинцова, вызвана утратой актуальности действующих НП по данной теме, стремлением обеспечить единство судебной практики и существующими коллизиями в законодательстве. Так, НП разъясняет вопросы, связанные с определением подсудности, оценкой имущества должника, проведением торгов, взыскания пени в бюджет, а также оплаты работы частных судебных исполнителей. В нем определены критерии, которые являются основанием для отсрочки и рассрочки исполнения решения суда. В НП разъясняется, что именно судебный исполнитель должен принять все необходимые меры для того, чтобы имущество должника было оценено и передано на торги по рыночной стоимости, а в случае спора, связанного с оценкой, принятые судебным исполнителем меры подлежат судом проверке. НП разъясняет, в каких случаях взыскивается с должника пеня в доход государства, почему она не подлежит уменьшению, в каком производстве рассматриваются споры, связанные с обжалованием торгов и признанием недействительным договора купли-продажи, заключенного при проведении торгов.

Представляя проект НП «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда по гражданскому и гражданскому процессуальному законодательству», судья Верховного Суда Нурия Сисенова напомнила о вступлении в силу с 1 января 2016 года нового ГПК. Кодекс регламентировал переход судопроизводства на трехзвенную систему, усиление принципа состязательности участников процесса, введение нового института упрощенного производства и расширение сферы применения приказного производства. С целью стимулирования сторон к мирному урегулированию спора и усиления механизмов внесудебного разрешения конфликта, предусмотрено уменьшение судебных расходов и возврат госпошлины в случае окончания дела мировым соглашением и проведения примирительных процедур.

Данными новациями и продиктована необходимость внесения изменений и дополнений в 23 действующих НП. Речь идет об изменениях редакционного характера, исключении некоторых положений, не соответствующих нормам процессуального закона в НП «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве», «О судебном решении», «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака (супружества)», «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» и др.

Н.Сисенова подчеркнула актуальность данного НП, который окажет судам практическую помощь при применении некоторых норм вновь принятого ГПК, разрешит определенные неясности при применении закона.

Представляя проект НП «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда по уголовному и уголовному процессуальному законодательству», судья Верховного Суда Ерден Арипов отметил, что необходимость его разработки вызвана также прошедшими новациями в законодательстве. Проект данного НП вносит изменения и дополнения в 17 действующих НП. В их числе НП «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ», «О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», «О судебной экспертизе по уголовным делам» и др.

Участники пленарного заседания, обсудили проекты нормативных постановлений, внесли в них ряд предложений и замечаний. Окончательно они будут утверждены пленарным заседанием после их редакционной доработки с учетом итогов обсуждения.

 

 

1 апреля 2017, 10:50
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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