Машкевич поблагодарил Сапарбаева за то, что убедил построить Академию творчества

Председатель Совета директоров компании Евразийская Группа (ERG) Александр Машкевич признался, что благодарен акиму Актюбинской области Бердыбеку Сапарбаеву за идею построить в Актобе Академию творчества.





Миллиардер заявил об этом во время выступления на встрече по вопросам технологической модернизации предприятий Актюбинской области, состоявшейся с участием Премьер-Министра РК.





В своей речи Машкевич также охарактеризовал Сапарбаева как человека «с конструктивным, абсолютно творческим и по-настоящему партнерским подходом».





«Мы благодарны Вам за ваше видение, за Вашу поддержку, и мы благодарны Вам за то, что Вы убедили нас выделить деньги на Дом школьника(Академия творчества – прим. ред). Мы благодарны потому что, когда мы буквально недавно там были с акимом, и я увидел, что это за Дом школьника… Тысяча детей будет заниматься в день, причем какие творческие подходы, на современном уровне все», - сказал Машкевич.





Строительство Актюбинской областной академии творчества было начато летом 2016 года. В рамках социальной ответственности бизнеса АО «ТНК «Казхром» вложило в строительство нового центра дополнительного образования в г.Актобе 1,3 млрд. тенге. В настоящее время работы по обустройству здания практически завершены. Академия будет оснащена самым современным оборудованием, отличительной чертой станут: ультрасовременный планетарий с полнокупольнымнебом, обсерватория с телескопом на крыше здания, техническая и IT-лаборатория, кабинеты робототехники, судомоделирования, театральная студия и многое другое. Здесь будут функционировать более 100 кружков и секций.