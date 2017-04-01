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Новости за сегодня

Генпрокурор РК посетил с рабочей поездкой КНР

 

30-31 марта 2017 года состоялся рабочий визит делегации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан во главе с Генпрокурором Жакипом Асановым в Китайскую Народную Республику.

Проведены встречи с Верховным Народным Прокурором, Министром юстиции и Председателем Верховного народного суда КНР.

Казахстанскую сторону также представляли Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев, постоянный представитель Казахстана при секретариате Шанхайской организации сотрудничества Ерик Ашимов, председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Багдат Мусин и другие ответственные представители Генпрокуратуры Казахстана.

В ходе всех встреч стороны отметили высокий уровень сотрудничества и сложившиеся дружественные отношения между государственными органами двух стран.

С Верховным Народным Прокурором КНР Цао Цзяньмин достигли договоренности об обмене опытом по борьбе с терроризмом, коррупцией, транснациональной организованной преступностью, возврату похищенных активов из-за рубежа.

В рамках встречи посетили Центр по управлению информационными и судебными делами Верховной народной прокуратуры КНР и прокуратуру г. Пекина. Принято решение, что стороны начнут взаимодействие по вопросам внедрения электронного уголовного процесса, а также его совершенствования и упрощения.

С Министром юстиции КНР Чжан Цзюн обсуждены вопросы открытости предоставления государственных услуг в юридической сфере и совершенствования уголовно-исполнительной системы.

В ходе встречи Жакип Асанов сообщил, что в КНР отбывают наказание 9 казахстанцев, осужденных в КНР. Они желают перевестись в Казахстан, но не имеют возможности уплатить штраф, наложенный на них в КНР.

На просьбу казахстанской стороны оказать содействие в этом вопросе Министр юстиции КНР заверил, что тщательно ее рассмотрит, учитывая высокий уровень дружественных отношений, который сложился между Казахстаном и Китаем.

В рамках встречи с председателем Верховного Народного суда КНР Чжоу Цян обсуждено создание единой информационной системы правоохранительных органов и судов в двух странах.

Помимо этого в ходе визита Жакип Асанов возложил цветы к бюсту Абая Кунанбаева в г.Пекин, а также провел встречу со студентами-казахстанцами, обучающимися в Китае, которая продлилась около двух часов.

1 апреля 2017, 11:12
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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