Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы неудачный маневр стал причиной ДТП

1 апреля 2017, 11:22

Скорая помощь осмотрела водителя BMW.

В Алматы произошло ДТП с участием BMW и Mazda 626, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ааврия произошла на въезде в мкр. Шанырак. Водитель BMW стоял на обочине и в какой-то момент он решил развернуться. Однако он не убедился в безопасности маневра, так как в это время в попутном направлении ехал водитель Mazda 626. Mazda врезалась в бок BMW, отчего немецкую иномарку развернуло.

Водителю BMW вызвали скорую. Его осмотрели на месте и оставила на месте.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...