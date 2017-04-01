В Алматы неудачный маневр стал причиной ДТП
1 апреля 2017, 11:22
Скорая помощь осмотрела водителя BMW.
В Алматы произошло ДТП с участием BMW и Mazda 626, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Ааврия произошла на въезде в мкр. Шанырак. Водитель BMW стоял на обочине и в какой-то момент он решил развернуться. Однако он не убедился в безопасности маневра, так как в это время в попутном направлении ехал водитель Mazda 626. Mazda врезалась в бок BMW, отчего немецкую иномарку развернуло.
Водителю BMW вызвали скорую. Его осмотрели на месте и оставила на месте.
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