В Алматы неудачный маневр стал причиной ДТП

В Алматы произошло ДТП с участием BMW и Mazda 626, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Ааврия произошла на въезде в мкр. Шанырак. Водитель BMW стоял на обочине и в какой-то момент он решил развернуться. Однако он не убедился в безопасности маневра, так как в это время в попутном направлении ехал водитель Mazda 626. Mazda врезалась в бок BMW, отчего немецкую иномарку развернуло.





Водителю BMW вызвали скорую. Его осмотрели на месте и оставила на месте.



