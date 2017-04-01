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Новости за сегодня

Открытость и доступность судебной системы

 

 Принцип публичности, открытости, прозрачности, гласности, доступности или называя все это одним объемным словом транспарентности судопроизводства является одной из процессуальных гарантий справедливого и демократического правосудия в Казахстане.

 Каждый человек имеет право, на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдение всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.

 Обеспечивая открытость своей деятельности, суд не только реализует конституционное право граждан Казахстана на получение объективной информации, способствует построению гражданского общества, но и существенно укрепляет авторитет судебной власти, улучшает качество судебной работы.

 Разбирательство уголовных дел во всех судах и судебных инстанциях происходит открыто. Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей и родственников. В закрытом судебном заседании рассматриваются также разрешаемые следственным судьей жалобы на действия (бездействие) и решения органа, осуществляющего уголовное преследование. Приговор суда и постановления, во всех случаях провозглашаются публично. По делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании, публично провозглашаются только вводная и резолютивная часть приговора.

 Судебное разбирательство должно быть открытым, и любой желающий имеет право присутствовать на заседании, за исключением случаев, предусмотренных законом.

 Открытость правосудия - это оперативное информирование сторон и всех заинтересованных лиц. Представители средств массовой информации имеют право получать информацию по всем делам. Другими словами, это право и возможность знать, четко представлять, что именно происходит в судебной системе. В данном контексте открытость правосудия обеспечивается путем оперативного и качественного доведения соответствующей информации до сторон и любого участника судебного процесса, а также корреспондента средств массовой информации. Открытость правосудия выражается во взаимодействии суда со средствами масс-медиа, в том числе путем разъяснения положений текущего законодательства либо сложившейся судебной практики.

 Следует отметить очевидность того факта, что средства массовой информации - это важнейший инструмент открытости, публичности судебного процесса.

Наряду с графиками назначенных судебных процессов, вывешенных на стендах в фойе здания суда, в зданиях судов работает информационные киоски где каждый может имея пароль доступа, получить нужные судебные акты.

 В суде первой инстанции ежемесячно проводится мероприятие «День открытых дверей» и общественный прием граждан с участием руководства суда. Также следует обратить внимание и на такой важный аспект обеспечения открытости правосудия, как использование современных информационных технологий. Создана единая доступная база судебной информации, которая содержит перечень имеющих в производстве гражданских, уголовных дел, материалов. На сегодня стороны по делу и журналисты через сайт Верховного Суда РК, не обращаясь в суд, могут узнать, какие дела поступили в суд, дату назначений, результаты их рассмотрения.

 

 Главный специалист

 специализированного межрайонного суда

 по уголовным делам Актюбинской области Жусупова Жайнагуль

1 апреля 2017, 11:23
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