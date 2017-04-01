Неработающий светофор и неосторожность водителей стала причиной ДТП в Алматы
1 апреля 2017, 11:39
Водитель SsangYong Kyron решил проскочить на главную дорогу.
В Алматы неработающий светофор и невнимательность водителей стало причиной столкновения SsangYong Kyron и Toyota Corolla, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Жибек жолы и Пушкниа. По Жибек жолы в западном направлении следовал водитель Toyota. Владелец SsangYong ехал по Пушкина на юг. Из-за неработающего светофора водитель SsangYong решил проскочить на главную дорогу, однако в этот момент в него врезалась Corolla. От удара автомобили отбросило в разные стороны. Toyota развернулась в обратном направлении, SsangYong вылетел на обочину.
На месте происшествия работал криминалист, который снял отпечатки пальцев у водителя и пассажира Kyron. Устанавливается, кто из них на момент ДТП находился за рулем.
По одной версии пострадали двое водителей, по другой - пассажир и водитель SsangYong. Их госпитализировали.
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