Неработающий светофор и неосторожность водителей стала причиной ДТП в Алматы

В Алматы неработающий светофор и невнимательность водителей стало причиной столкновения SsangYong Kyron и Toyota Corolla, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло на пересечении улиц Жибек жолы и Пушкниа. По Жибек жолы в западном направлении следовал водитель Toyota. Владелец SsangYong ехал по Пушкина на юг. Из-за неработающего светофора водитель SsangYong решил проскочить на главную дорогу, однако в этот момент в него врезалась Corolla. От удара автомобили отбросило в разные стороны. Toyota развернулась в обратном направлении, SsangYong вылетел на обочину.





На месте происшествия работал криминалист, который снял отпечатки пальцев у водителя и пассажира Kyron. Устанавливается, кто из них на момент ДТП находился за рулем.





По одной версии пострадали двое водителей, по другой - пассажир и водитель SsangYong. Их госпитализировали.



