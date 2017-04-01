О рассмотрении дел, связанных с незаконным

оборотом наркотических средств

«Несмотря на очевидный успех антитеррористический операции, Афганистан по-прежнему остается источником распространения экстремизма и наркотиков. Наркотрафик проходит через государства Центральной Азии в Европу.

Мы считаем, что в этой тревожной ситуации необходимо срочно разработать программу ООН с целью системного противодействия наркобизнеса в Центральной Азии. Это задача представляется чрезвычайно актуальной, так как война с международным терроризмом теряет смысл, если корни этого явления продолжают подпитываться извне»

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в выступлении на Всемирном саммите ООН по устойчивому развитию.

ЮАР, г. Йоханнесбург, 3 сентября 2002 года

Неотъемлемым условием жизни общества является охрана и укрепление здоровья граждан, поскольку здоровье, как и жизнь, есть высшее неотчуждаемое первостепенное благо, без которого утрачивают значение в различной степени многие иные социальные блага.

Важное место в правовом обеспечении гарантий охраны здоровья, соблюдения прав человека и его социальной защищенности в числе других имеют уголовно-пpавовые меpы.

Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Казахстан, приобретают все большую актуальность, так как распространение наркотиков создает реальную угрозу населения, подрывает экономический потенциал, негативно влияет на демографическую ситуацию.

Ученые отмечают, что существует прямое воздействие наркомании на уровень преступного поведения молодежи. Эта связь фиксируется как применительно к потребителям, так и распространителям наркотиков, деятельность которых наиболее опасна (именно эта деятельность постоянно увеличивает число потребителей наркотиков, стимулирует организованные формы наркобизнеса в Казахстане).

В последние десятилетия наркоситуация в мире резко обострилась. Кроме известных центров выращивания наркосодержащих культур, производства наркотиков и их контрабанды (в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии - т.н. «золотой треугольник») возникли новые - в Юго-Западной Азии. В годы гражданской войны основным производителем наркотического сырья и наркотиков стал Афганистан. Ныне эта страна практически является монополистом производства и контрабанды опиатов.

Напомним, что на территории Афганистана издавна произрастали наркосодержащие культуры и производились наркотики. Об этом свидетельствуют средневековые хроники, лечебники, труды отечественных и зарубежных авторов, исследовавших развитие земледелия и аграрные отношения в этой части Азии и непосредственно в Афганистане. Основными продуктами наркопроизводства неизменно являлись опиум и гашиш.

Обосновавшийся в прежние годы в Афганистане известный террорист У.бен Ладен активно содействовал превращению наркобизнеса в главный источник финансирования талибов. Им закупалось современное оборудование, приглашались специалисты-химики, в т.ч. из Европы. В лабораториях проводились эксперименты с целью получения наиболее высокоурожайных и стойких к климатическим изменениям сортов опийного мака.

Во многом за счет доходов от наркобизнеса на контролируемой Движением талибов территории Афганистана возникла расширявшаяся сеть опорных баз, тренировочных центров и лагерей по идеологической и военно-диверсионной подготовке боевиков различных радикальных исламистских организаций, включая выходцев из Пакистана, арабских и центральноазиатских государств.

Основная часть возраставших доходов от наркобизнеса по-прежнему идет на финансовую подпитку террористических групп в самом Афганистане и за его пределами, включая северокавказский и центральноазиатский регионы.

Именно в последние годы все более четко фиксировалась диверсификация маршрутов афганского «наркотрафика» на север через территорию Центральной Азии в Россию и далее в Европу.

Особенную озабоченность вызывает то, что наркобизнес, тесно связанный с международным криминалом, религиозным экстремизмом и преступностью стал представлять угрозу стабильности и безопасности центральноазиатских государств.

С экономической точки зрения наркоторговля является сверхприбыльным, но, в то же время, и весьма рискованным бизнесом; причем потенциальные последствия риска отчасти нивелируют ожидаемую прибыль. Вполне естественно стремление наркоторговцев сократить степень данного риска, уменьшить вероятность раскрытия преступлений и полагающихся в соответствии с законом суровых наказаний в сочетании с конфискацией товара. Цели уменьшения риска служит вступление в коррупционные отношения с представителями государственных структур и учреждений других форм собственности с целью добиться их помощи или, по крайней мере, бездействия на критически важных этапах наркотрафика.

Повышенным вниманием со стороны преступных группировок пользуются представители таможенных служб, как структур, осуществляющих систематический контроль ввозимых грузов. Речь может идти о попытках подкупа непосредственно при перевозе наркотиков, перед досмотром (чтобы гарантировать его успешный для контрабандистов результат) или даже после ареста партии (например, для «утечки» ранее конфискованных наркотиков), внедрении «своего человека» в таможенные органы и т.п.

В последнее время законодательство Казахстана, в частности в области борьбы с наркобизнесом претерпело изменение в сторону ужесточения наказания. Так за участие в незаконном обороте в составе преступной группы, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Карагандинской области в 2016 году рассмотрено 3 уголовных дела связанных с незаконным оборотом наркотических средств в составе преступной группы, при этом 2 дела в составе транснациональной организованной группы. Все виновные лица были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

В составе этих преступных групп вошли граждане Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. При этом организаторами и руководителями этих транснациональных организованных групп выступили граждане Республики Казахстан, которые и распределили обязанности между членами групп. Так в обязанности граждан Кыргызской Республики входило, в одном случае реализация дорогостоящих автомашин иностранного производства на территории Кыргызской Республики, куда их перегоняли граждане Республики Казахстан и на вырученные средства приобретали и доставляли в Казахстан наркотические средства героин. Далее уже руководители и организаторы группы обязаны были переправить наркотические средства в Российскую Федерацию, где участники транснациональной организованной группы, граждане Российской федерации должны были реализовать наркотические средства уже на территории России. Сотрудникам органов Комитета Национальной безопасности РК удалось на начальной стадии взять эти транснациональной организованные группы под контроль, выявить всех участников групп, отслеживая движение наркотических средств от границы Кыргызской Республики до границы Российской Федерации и при попытке незаконного провоза в РФ задержать с поличным членов группы.

Судья СМУС Карагандинской области

Есенбаев И.А.