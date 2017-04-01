Алина Сансызбай из Алматы прошла в финал "Голос.Дети"
1 апреля 2017, 12:16
Талантливая Алина Сансызбай из Алматы будет выступать в финале российского конкурса "Голос.
В финал российского музыкального шоу "Голос. Дети" вышла Алины Сансызбай из Алматы, об этом сообщается в официальном аккаунте конкурса в Instagram.
На слепых прослушиваниях девятилетняя артистка поразила жюри и попала в команду певицы Нюши. В полуфинале юная участница исполнила песню "Rockabye" группы Clean Bandit вместе с другими конкурсантами Нурланом Исмаиловым и Стасей Федоровой.
Во время слепых прослушиваний Алина Сансызбай исполнила исполнила песню" Think" Ареты Франклин, поразив всех членов жюри. Девятилетняя Алина ранее говорила, что намерена победить в шоу и стать радиоведущей.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: .скрин видео выступления Алины Сансызбай.
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