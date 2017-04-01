Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Алина Сансызбай из Алматы прошла в финал "Голос.Дети"

1 апреля 2017, 12:16

Талантливая Алина Сансызбай из Алматы будет выступать в финале российского конкурса "Голос.

В финал российского музыкального шоу "Голос. Дети" вышла Алины Сансызбай из Алматы, об этом сообщается в официальном аккаунте конкурса в Instagram.

На слепых прослушиваниях девятилетняя артистка поразила жюри и попала в команду певицы Нюши. В полуфинале юная участница исполнила песню "Rockabye" группы Clean Bandit вместе с другими конкурсантами Нурланом Исмаиловым и Стасей Федоровой.

Во время слепых прослушиваний Алина Сансызбай исполнила исполнила песню" Think" Ареты Франклин, поразив всех членов жюри. Девятилетняя Алина ранее говорила, что намерена победить в шоу и стать радиоведущей.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: .скрин видео выступления Алины Сансызбай.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...