Алина Сансызбай из Алматы прошла в финал "Голос.Дети"

Талантливая Алина Сансызбай из Алматы будет выступать в финале российского конкурса "Голос.

В финал российского музыкального шоу "Голос. Дети" вышла Алины Сансызбай из Алматы, об этом сообщается в официальном аккаунте конкурса в Instagram.





На слепых прослушиваниях девятилетняя артистка поразила жюри и попала в команду певицы Нюши. В полуфинале юная участница исполнила песню "Rockabye" группы Clean Bandit вместе с другими конкурсантами Нурланом Исмаиловым и Стасей Федоровой.





Во время слепых прослушиваний Алина Сансызбай исполнила исполнила песню" Think" Ареты Франклин, поразив всех членов жюри. Девятилетняя Алина ранее говорила, что намерена победить в шоу и стать радиоведущей.







