Серика Ахметова и его подельников обязали выплатить государству более 17 млн тенге

В своем иске аким Караганды требовал с пятерых ответчиков выплатить государству 201 миллион 900 тысяч тенге. Требования были удовлетворены частично.

Казыбекбийский районный суд Караганды удовлетворил иск акима Караганды и постановил взыскать с экс-премьер-министра Серика Ахметова и четверых бывших высокопоставленных чиновников более 17 миллионов тенге, сообщает сообщает Казинформ





Как сообщили в Казыбекбийском районном суде №2 Караганды, ущерб государству от допущенных нарушений закона обязаны выплатить бывший аким Карагандинской области Бауржан Абдишев, бывший аким Караганды Мейрам Смагулов, бывший замакима Караганды Мухтар Адамбеков и экс-руководитель отдела ЖКХ Айдос Жакенов.





«Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с ответчиков сумму материального ущерба в размере 17 миллионов 310 тысяч тенге. Ущерб подлежит взысканию с пятерых ответчиков солидарно», - сообщает Казыбекбийский районный суд № 2 Караганды.





В своем иске аким Караганды Нурлан Аубакиров требовал с пятерых ответчиков выплатить государству 201 миллион 900 тысяч тенге. Истец указал, что Серик Ахметов, будучи акимом Карагандинской области, с целью ограничения прав индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций предоставил преимущество ТОО «Сталь Цинк», соучредителем которого являлся его сын Данияр Ахметов, заместителем директора - его брат Берик Ахметов. Как установлено в ходе расследования уголовного дела, сын Ахметова получил право оказывать услуги горячего цинкования металлических изделий государству по завышенным ценам. Речь идет о замене опор наружного освещения улиц Караганды. В совершении нарушений Серику Ахметову, по материалам уголовного дела, помогали его четверо подчиненных.





Айжан Алданышева.



