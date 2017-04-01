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В четырех областях Казахстана из-за паводков введено ограничение движения транспорта

1 апреля 2017, 12:48

На участках установлены сигнальные столбики предупреждающие знаки.

Сегодня, 1 апреля, в четырех областях Казахстана введено ограничение движения транспорта из-за размыва дорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166 +750 км автодороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Акчатау-Агадырь", км 90-167.

Объезд осуществляется по маршруту "Караганда-Аксу-аюлы-Агадырь".

В ВКО в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Семей-Кайнар" км 8-166, перелив на 27 км, шириной 12 м.

Объезд данного участка осуществляется через автодорогу "Семей-Караул".

В Павлодарской области в связи с паводками ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге "Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар", км 186-220, участок от с.Майское до г. Курчатов.

В ЮКО по тем же причинам введено ограничение для всех видов автотранспорта на автодороге "Самара-Шымкент" км 2217-2235, на 229 км размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арысь.

Обьезд через с. Тамерлановка.

На указанных участках установлены сигнальные столбики предупреждающие знаки. Ведется круглосуточное дежурство.

Фото: mk-kz.kz.

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