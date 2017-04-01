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В Жамбылской области прошел молодежный субботник «Мәңгілік ел-Жасыл ел!»

1 апреля 2017, 13:18

На весеннем субботнике активное участие приняли молодежь,студенты вузов, представители общественных организаций и жители городов и районов области.

В Жамбылской области состоялся первый в этом году массовый субботник по уборке и благоустройству территорий городских, районных, сельских окраин и улиц.

На весеннем субботнике организованном управлением по вопросам молодежной политики акимата области активное участие приняли молодежь,студенты вузов, представители общественных организаций и жители городов и районов области.

В ходе субботника глава региона Карим Кокрекбаев принял участие в посадке деревьев на территории детского дома №1 имени К.Сарымолдаева.


На участке детского дома были посажены свыше 60-ти саженцев яблонь и груш.Уже через два-три года воспитанники детского дома смогут попробовать вкус сортов яблок Голден Делишес, Ред Делишес и груш Талгарская красавица.


Также молодежью высажены 60 яблонь и груш на участке городской больницы №1.

Отметим, что плодовые деревья были представлены крестьянскими хозяйствами Меркенского района занимающиеся интенсивным садоводством.

В рамках субботника силами студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также жителей города по улице Тауке хана было посажено более 600 саженцев декоративных деревьев.


Цель областного молодежного субботника - санитарная очистка территории области, проведение работы по озеленению, посадке деревьев, саженцев плодовых деревьев, благоустройству родного края, повышение экологической, эстетической культуры молодежи.

Работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке в регионе будут продолжены.



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