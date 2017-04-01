Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии
1 апреля 2017, 14:36
По словам Меркель, и немцы должны "быть открытыми".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии, "проявлять любопытство" в отношении жизни немцев. Об этом глава правительства заявила в беседе с сирийским журналистом Хамди Аль-Кассаром, выложенной в традиционном видео-подкасте канцлера, сообщает РИА Новости.
"Мы ожидаем, что люди, которые прибыли к нам, будут придерживаться наших законов, что они проявят немного любопытства в отношении нашей жизни", — сказала Меркель, добавив, что беженцы, прибывшие в Германию "в поисках безопасности", должны уважать "ценности, которыми живет эта страна".
"Можно сказать, если что-то непонятно, но нужно уважать и придерживаться этого", — добавила канцлер.
По словам Меркель, и немцы должны "быть открытыми".
"Мы очень мало знаем о Сирии, мы очень мало знаем об Ираке или об африканских странах. Мы должны воспринимать это как возможность больше узнать и научиться чему-то", — заявила она.
Ангелина Тимофеева.
Фото: РИА Новости. Алексей Витвицкий.
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