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Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии

1 апреля 2017, 14:36

По словам Меркель, и немцы должны "быть открытыми".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии, "проявлять любопытство" в отношении жизни немцев. Об этом глава правительства заявила в беседе с сирийским журналистом Хамди Аль-Кассаром, выложенной в традиционном видео-подкасте канцлера, сообщает РИА Новости.

"Мы ожидаем, что люди, которые прибыли к нам, будут придерживаться наших законов, что они проявят немного любопытства в отношении нашей жизни", — сказала Меркель, добавив, что беженцы, прибывшие в Германию "в поисках безопасности", должны уважать "ценности, которыми живет эта страна".

"Можно сказать, если что-то непонятно, но нужно уважать и придерживаться этого", — добавила канцлер.

По словам Меркель, и немцы должны "быть открытыми".

"Мы очень мало знаем о Сирии, мы очень мало знаем об Ираке или об африканских странах. Мы должны воспринимать это как возможность больше узнать и научиться чему-то", — заявила она.

Ангелина Тимофеева.

Фото: РИА Новости. Алексей Витвицкий.

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