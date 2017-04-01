Экипажи МКС-51/52 готовятся к вылету на Байконур

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» запланирован на 20 апреля 2017 года с космодрома Байконур.

На следующей неделе экипажи 51/52 экспедиции на МКС ожидают на космодроме Байконур, передает передает Казинформ





По информации пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, в Звездном городке завершаются комплексные экзаменационные тренировки экипажей длительной экспедиции МКС-51/52.





31 марта 2017 года у основного экипажа состоялась экзаменационная тренировка по выполнению элементов программы полёта на транспортном пилотируемом корабле «Союз», у дублирующего - на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. В циклограммы комплексных тренировок экипажей были введены как штатные, так и нештатные ситуации.





3 апреля в ЦПК состоится заседание Межведомственной комиссии (МВК), на котором будет принято решение о рекомендации экипажей к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур, и предполетная пресс-конференция с участием космонавтов и астронавтов, отмечает пресс-служба ЦПК им. Гагарина.





В основной экипаж МКС-51/52 входят космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер. Дублируют экипаж космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник.





В соответствии с программой полета Международной космической станции, старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» запланирован на 20 апреля 2017 года с космодрома Байконур.





Сара Кабикызы.



