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Экипажи МКС-51/52 готовятся к вылету на Байконур

1 апреля 2017, 15:26

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» запланирован на 20 апреля 2017 года с космодрома Байконур.

На следующей неделе экипажи 51/52 экспедиции на МКС ожидают на космодроме Байконур, передает Казинформ.

По информации пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, в Звездном городке завершаются комплексные экзаменационные тренировки экипажей длительной экспедиции МКС-51/52.

31 марта 2017 года у основного экипажа состоялась экзаменационная тренировка по выполнению элементов программы полёта на транспортном пилотируемом корабле «Союз», у дублирующего - на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. В циклограммы комплексных тренировок экипажей были введены как штатные, так и нештатные ситуации.

3 апреля в ЦПК состоится заседание Межведомственной комиссии (МВК), на котором будет принято решение о рекомендации экипажей к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур, и предполетная пресс-конференция с участием космонавтов и астронавтов, отмечает пресс-служба ЦПК им. Гагарина.

В основной экипаж МКС-51/52 входят космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер. Дублируют экипаж космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник.

В соответствии с программой полета Международной космической станции, старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» запланирован на 20 апреля 2017 года с космодрома Байконур.

Сара Кабикызы.

Фото: inform.kz.

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