Тело одного из утонувших в паводковых водах нашли в Карагандинской области
1 апреля 2017, 15:40
В районе есть альтернативная, защищенная от паводков дорога. Почему водитель нарушил правила, выяснят правоохранительные органы.
В 13 часов спасатели департамента по ЧС нашли тело человека в паводковых водах, образовавшихся в кювете вдоль поселковой дороги в Карагандинской области. Поиски двоих пропавших в результате ДТП продолжаются, передает Казинформ.
«Один человек найден без признаков жизни. Поиски двоих упавших в воду продолжаются. Привлечены водолазы и техника оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС. Эта авария никак не связана с паводками. Высота перелива на этом участке была всего 10 сантиметров», - сообщил пресс-секретарь департамента по ЧС Карагандинской области Куаныш Муталлапов.
Напомним, 31 марта в 20 часов водитель автомобиля «УАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением на участке дороги местного значения «Карашокы-Бесоба» и слетел в кювет, заполненный талыми водами. В салоне машины находились 14 человек. Количество посадочных мест в этой машине всего 7 человек. Одиннадцать человек самостоятельно выбрались и поднялись на дорогу. Поиски еще двоих пропавших в воде ведутся.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются дознаватели департамента внутренних дел. В этом районе есть альтернативная, защищенная от паводков дорога. Почему водитель нарушил правила, выяснят правоохранительные органы.
Айжан Алданышева.
Фото: inform.kz.
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