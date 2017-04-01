Тело одного из утонувших в паводковых водах нашли в Карагандинской области

В районе есть альтернативная, защищенная от паводков дорога. Почему водитель нарушил правила, выяснят правоохранительные органы.

В 13 часов спасатели департамента по ЧС нашли тело человека в паводковых водах, образовавшихся в кювете вдоль поселковой дороги в Карагандинской области. Поиски двоих пропавших в результате ДТП продолжаются, передает передает Казинформ





«Один человек найден без признаков жизни. Поиски двоих упавших в воду продолжаются. Привлечены водолазы и техника оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС. Эта авария никак не связана с паводками. Высота перелива на этом участке была всего 10 сантиметров», - сообщил пресс-секретарь департамента по ЧС Карагандинской области Куаныш Муталлапов.





Напомним, 31 марта в 20 часов водитель автомобиля «УАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением на участке дороги местного значения «Карашокы-Бесоба» и слетел в кювет, заполненный талыми водами. В салоне машины находились 14 человек. Количество посадочных мест в этой машине всего 7 человек. Одиннадцать человек самостоятельно выбрались и поднялись на дорогу. Поиски еще двоих пропавших в воде ведутся.





В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются дознаватели департамента внутренних дел. В этом районе есть альтернативная, защищенная от паводков дорога. Почему водитель нарушил правила, выяснят правоохранительные органы.





Айжан Алданышева.



