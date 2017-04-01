Поклонницы Димаша Кудайбергенова снова спели на казахском

Фанатки из Китая исполнили для своего кумира песню «Сүйем сені ғана» Антона Самойлова.

Поклонницы казахстанского певца Димаша Кудайбергенова продолжают удивлять своими сюрпризами, передает передает Казинформ





На этот раз фанатки из Китая исполнили для своего кумира песню «Сүйем сені ғана» Антона Самойлова, который погиб в ДТП в 2014 году. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Instagram.





Китайцы начали учить родной язык Димаша, чтобы понимать его песни. Но этим они не ограничились и даже присылали письма с признанием в любви на казахском языке.





Отметим, что похожий музыкальный подарок сделала и жительница из заморского региона Франции, спевшая песню «Дайдидау».





Напомним, Димаш Кудайбергенов приобрел огромную популярность после участия в конкурсе в Китае в рейтинговом телешоу Singer. Он занял третье место в 10-м сезоне, тем самым обеспечив себе место в финале. 27 марта Димаш получил престижную награду 24-ой китайской популярной музыкальной премии China Top Music Awards как «Самый популярный исполнитель Азии».





Публикация от 🇰🇿© ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) Мар 31 2017 в 9:07 PDT



