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Порошенко задекларировал свои доходы за 2016 год

1 апреля 2017, 16:06

Сумма составила более 12 млн гривен.

Доход президента Украины Петра Порошенко составил более 12 млн гривен, передает РБК.

Как следует из декларации, обнародованной в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, зарплата президента составила 366,3 тыс гривен (более $13,5 тыс). Еще 11,9 млн грн он получил в качестве процентов в Международном инвестиционном банке (МИБ), следует из документа. Согласно декларации, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав украинского лидера составил 26 тыс 252 гривны.

Более $1 млн Порошенко внес на счет в Rothschild Bank в Швейцарии и еще $25,9 млн — в МИБ. Кроме того, на банковских счетах политика в Международном инвестиционном банке размещены 80,8 тыс грн, €9,9 тыс и 393 фунта стерлингов.

В октябре прошлого года Порошенко задекларировал 62 млн гривен совокупного дохода и 104 компании. На основном месте работы украинский президент получил 121 тыс гривен, следует из декларации. Вместе с тем он задекларировал ценные бумаги на 20​​ млн гривен. На банковских счетах главы страны было заявлено $26,3 млн, €14,3 тыс. и 540 тыс гривен.

Порошенко отмечал, что «все дорогостоящее движимое и недвижимое имущество — жилье, земельные участки, авто, картины, женские украшения — было куплено (не в аренде) до президентства».

Компании, по его Порошенко, были созданы в то время, когда он занимался бизнесом. «В 2014 году была создана только одна новая компания, которой я владею напрямую, — для продажи Roshen», — отмечал он.


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