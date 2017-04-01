В Атырау водитель наехал на ребенка и сбежал с ее вещами

Сейчас ищут свидетелей происшествия и самого виновника ДТП.

Наезд на девочку случился в Атырау 19 марта на пешеходном переходе со стороны налоговой и кафе «Анталия», передает motor.kz.

Виновные водитель и его спутница Айгуль Абишева отвезли девочку вместе с сопровождающим ее дедом в областную детскую больницу. Оттуда водитель сбежал, оставив за себя Абишеву и объявив ее своей сестрой.

Водитель сбежал вместе с вещами сбитой девочки и скрывается до сих пор.

Свидетелей аварии и водителей четырех автомобилей, следовавших за авто, сбившем девочку, просят откликнуться и позвонить по телефону +7 701 448 5360.

Фото: motor.kz