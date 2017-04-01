Пресс-секретарь Путина ответил на вопросы о Меведеве, Трампе и убийстве Вороненкова

Пресса и активисты иногда распространяют популистские обвинения, которые не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала Эй-би-си в ответ на вопрос о коррупции, передает Русская служба ВВС.

Песков участвовал в программе Good morning, America с Джорджем Стефанопулосом. Ведущий вспомнил о недавней крупной акции протеста в Москве и о фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором рассказывалось об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с российским премьером Дмитрием Медведевым.

"Как премьер-министр мог все это купить на зарплату госслужащего?" - спросил Стефанопулос.

Песков ответил, что доходы госслужащих в России контролируются специальными органами, и все крупные чиновники каждый год публикуют декларации.

По его словам, порой обвинения чиновников в коррупции, которые выдвигают активисты, не соответствуют действительности, потому что у этих активистов нет той информации, которая есть в распоряжении контролирующих органов.

Вместе с тем тема коррупции в России - большая проблема, поэтому обвинения во взяточничестве вызывают протесты, добавил пресс-секретарь Кремля.

Продолжая тему оппозиции, Стефанопулос спросил, что президент Путин думает об отравлении координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы. Дмитрий Песков ответил, что не стоит это дело связывать с политикой. По его словам, на данный момент неизвестно, действительно ли Кара-Мурза был чем-то отравлен.

Ведущий поинтересовался, что Песков думает об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который также был критиком Путина. Песков назвал убийство "ужасной трагедией". "Человек, который покинул свою родину, решил переехать в Киев, к несчастью, оказался в стране и в городе, где все более доминирующую роль играют националисты", - сказал пресс-секретарь президента Путина.

На вопрос о предполагаемом вмешательстве Кремля в американские выборы Песков ответил, что эта информация - ложь. Он добавил, что на данный момент Россия не увидела доказательств, поддерживающих эти обвинения.

Ведущий в ответ на это сказал, что доказанные связи с российскими чиновниками были у советника Трампа по национальной безопасности Майка Флинна, которому пришлось уволиться из-за предоставления неверной информации о своих контактах с российским послом в Вашингтоне.

Флинн общался с послом России в США Сергеем Кисляком. Впоследствии выяснилось, что во время их разговора упоминались санкции, о чем Флинн не сообщил своему руководству.

Песков отметил, что Флинн и Кисляк не могли обсуждать отмену американских санкций в отношении России, потому что они не принимают решений по этому вопросу.

Положительное отношение Владимира Путина к Дональду Трампу пресс-секретарь Кремля объяснил тем, что новый американский президент заявлял о желании нормализовать отношения России и США.

Стефанопулос отметил, что рейтинг Путина в США очень низкий - около 9%. Песков в ответ сослался на "антироссийскую пропаганду".

По его словам, сейчас отношения между двумя странами, возможно, даже хуже, чем во времена холодной войны.

"Я думаю, если президенты встретятся, расскажут друг другу о своих взглядах и решат, что они хотят возобновить диалог, то появится шанс улучшить наши нестабильные отношения", - заявил Дмитрий Песков.