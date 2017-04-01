Впервые в истории Казахстана сразу две фигуристки выступят на Олимпиаде

Олимпийские игры 2018 года будут проходить в Южной Корее.

Казахстан получил две лицензии в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчане, передает Vesti.kz.

Это произошло благодаря успешному выступлению казахстанки Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира-2017 в Хельсинки. Соревнования в произвольной программе продолжаются в эти минуты. На момент написания новости Турсынбаева идет на шестом месте, но уже точно не упадет ниже девятого.

Таким образом, Казахстан получит две олимпийские лицензии, то есть на соревнованиях в Пхенчане выступят сразу две фигуристки.

Ранее Казахстан никогда не был представлен на Олимпиаде в одиночном женском катании. Нашу страну на зимних Играх представляли лишь в парном катании (Марина Халтурина и Андрей Крюков - 1998), танцах на льду (Дмитрий Казарлыга и Елизавета Стекольникова - 1994 и 1998) и одиночном мужском катании (Юрий Литвинов - 1998, Денис Тен и Абзал Рахимгалиев - 2010, 2014).