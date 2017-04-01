В Самаре по подозрению в серийных убийствах женщин задержали казахстанца

Уроженец Уральска 37-летний Павел Шаяхметов задержан в Самаре по подозрению в серийных убийствах женщин, передает корреспондент BNews.kz. В следственном комитете РФ заявили, что преступник дал признательные показания.

Полицейские сообщили, что в конце марта в Самаре были обнаружены трупы женщин 1953 и 1950 года рождения со следами насильственной смерти. Обе были убиты в своих квартирах. Одна жертва была задушена, другую зарезали ножом.

«Преступления Шаяхметов совершал из корыстных побуждений. Проникал в дом к престарелым женщинам, убивал и завладевал деньгами и ценностями. Пока установлено 3 преступления. Дальше работа покажет», - отметил ВРИО начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник Алексей Гринь.

В следственном комитете РФ по Самарской области уточнили, что Павел Шаяхметов был задержан 27 марта с поличным. В квартире, где он проживал, обнаружили деньги, ювелирные украшения, которые принадлежали жертвам. Задержанный признался еще в одном преступлении. В городе Ярцево Смоленской области 6 марта в своем доме была убита женщина 1960 года рождения, а преступник объявлен в розыск.

«Одиноким женщинам стоит аккуратнее быть с незнакомыми мужчинами. Подозреваемый, например, на преступника не похож. Обычный мужчина среднего телосложения», - сообщил первый заместитель руководителя СУ СКР по Самарской области Александр Оськин.

Межрегиональной следственной группой уже проводится работа на установление причастности задержанного к аналогичным убийствам, произошедшим на территории Приволжского федерального округа с 2011 года. Всего было совершено более 30 убийств пожилых одиноких женщин. Злоумышленник также представлялся сотрудником ТСЖ или социальных служб. Потерпевшие ему открывали дверь.

Павел Шаяхметов родился в Уральске. Как он сам признался следователям, в 1999 году он был судим за угон автомобиля. Был дважды женат. От каждой жены у него есть ребенок (2002 и 2011 года рождения). В Самаре жил нелегально на съемных квартирах. Нигде не работал. Но есть информация, что в других регионах он подрабатывал на стройках.

Фото: Эльвира Кагирова



