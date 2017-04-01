В Австралии циклон "Дебби" затопил аэропорт

Ранее циклон "Дебби" оставил без электричества более 60 тысяч домов на северо-востоке Австралии.

Мощнейший тропический циклон "Дебби" вплотную подошёл к берегам Австралии 28 марта. Специалисты присвоили ему четвёртую категорию опасности из пяти возможных. С тех пор стихия ежедневно доставляет австралийцам всё новые и новые неприятности.

Так, сегодня в СМИ и соцсетях появились фото затопленного аэропорта в городе Лисмор в штате Новый Южный Уэльс.

Lismore airport. Does flood insurance cover airport parking fees ? #bigwetpic.twitter.com/SkjrfxGqja — Karen Scroope (@KarenScroope) 31 марта 2017 г.

Также сегодня стало известно, что жертвой циклона стал 77-летний Нельсон Ребел, житель города Квинсленд. Известно, что мужчина вышел из дома, чтобы встретить друга, но утонул в пути.

Ранее циклон "Дебби" оставил без электричества более 60 тысяч домов на северо-востоке Австралии.

От разгула стихии страдают и животные — как домашние, так и дикие. Так, на днях стало известно, что акула была выброшена на берег и погибла в луже грязи.

Фото: AAPIMAGE, источник: Лайф