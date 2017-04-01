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В Австралии циклон "Дебби" затопил аэропорт

1 апреля 2017, 16:26

Ранее циклон "Дебби" оставил без электричества более 60 тысяч домов на северо-востоке Австралии.

Мощнейший тропический циклон "Дебби" вплотную подошёл к берегам Австралии 28 марта. Специалисты присвоили ему четвёртую категорию опасности из пяти возможных. С тех пор стихия ежедневно доставляет австралийцам всё новые и новые неприятности.

Так, сегодня в СМИ и соцсетях появились фото затопленного аэропорта в городе Лисмор в штате Новый Южный Уэльс.

Также сегодня стало известно, что жертвой циклона стал 77-летний Нельсон Ребел, житель города Квинсленд. Известно, что мужчина вышел из дома, чтобы встретить друга, но утонул в пути.

Ранее циклон "Дебби" оставил без электричества более 60 тысяч домов на северо-востоке Австралии.

От разгула стихии страдают и животные — как домашние, так и дикие. Так, на днях стало известно, что акула была выброшена на берег и погибла в луже грязи.

Фото: AAPIMAGE, источник: Лайф


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