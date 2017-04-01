Состоялись матчи четвертого тура казахстанской премьер-лиги

«Астана» на выезде победила карагандинский «Шахтер», алматинский «Кайрат» дома сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром», шымкентский «Ордабасы» с трудом переиграл кокшетауский «Окжетпес» — в матчах четвертого тура Премьер-Лиги, пишет Sports.kz.

Премьер-Лига

4-й тур

31 марта

«Ордабасы» — «Окжетпес» 2:1 (0:0)

Голы: Федин 45+3 (0:1), Нусербаев 57 (1:1), Бочаров 68 (2:1)

Сонный в первом тайме матча с кокшетауским «Окжетпесом», шымкентский «Ордабасы» пропустил гол в компенсированное время. Однако, проснувшись во второй половине, он сумел переломить ход, воспользовавшись ошибками обороны соперника забил два гола. Из этой встречи «синегорцам» надо извлечь урок, и будем надеяться, команда найдет замену Александру Чижову. Очковые потери из-за действий Александра Марочкина команда уже несет.

«Иртыш» — «Актобе» 1:3 (0:0)

Голы: Фофана 55 (1:0), Жуниньо 63 (1:1), Шестаков 72 (1:2), Зенькович 77 (1:3)

Неожиданным стало поражение павлодарского «Иртыша» в домашних стенах от «Актобе». Основные события второй половины пришлись на второй тайм, в котором на один гол хозяева гости ответили сразу тремя. Особенно стоит отметить выстрел Жуниньо, этот футболист показывает себя с лучшей стороны, и именно его гол помог актобинцам поверить в себя, добыв свою первую победу.

«Кайрат» — «Кайсар» 1:1 (1:1)

Голы: Гоу 9 (1:0), Байжанов 35 (1:1)

Не развеял мысли о заслуженном нахождении в верхней части турнирной таблицы кызылординский «Кайсар». Несмотря на то, что в соперниках был алматинский «Кайрат», выступающий дома, «волки» не сдались. И трудно сказать, будто вырвали ничью, потому как достаточно значительную часть игры действовали первым номером. У хозяев отличный гол забил Жерар Гоу, позже упустивший еще ряд моментов. Потери очков у «народной команды» идут одна за другой.

1 апреля

«Тобол» — «Тараз» 1:0 (0:0)

Гол: Деспотович 50 (1:0)

Удаление: Шимкович 87

Первый тайм матча в Костанае оставил много вопросов к действиям хозяев поля - слишком медленный футбол они показывали, однако во втором резво пошли вперед, сумев забить гол и отстоять свое преимущество. Надо отдать должное и гостям, «Тараз» показывает весьма цельный футбол, особенно для команды, собравшейся практически перед стартом сезона.

«Шахтер» — «Астана» 1:2 (1:0)

Голы: Габышев 63 (1:0), Кабананга 88 (1:1), Маевский 90+2 (1:2)

Чуть не потеряла очки в Темиртау «Астана». Довольно неплохой футбол на протяжении всей встречи с карагандинским «Шахтером» показывала команда Станимира Стойлова, однако ей не везло в завершении, а после перерыва еще и пропустила. Тем не менее, класс дал о себе знать: постоянный прессинг помог разрушить оборону «горняков», а голы в составе чемпиона на свой счет записали Жуниор Кабананга и Иван Маевский.

«Акжайык» — «Атырау» 2:2 (0:0)

Голы: Обшивач 54 (0:1), Сапанов 64 (1:1), Аренас 70 (2:1), Максимович с пенальти 87 (2:2)

Еще перед стартом этого противостояния большинство сходилось на ничейном исходе, на это было похоже и на старте поединка. По сути, команды действовали одинаково, уступать никто не хотел, а очки больше нужны были-таки атыраусцам. Они и сумели открыть счет после перерыва. Сделал это Юре Обшивач, только достаточно скоро Мирам Сапанов отквитал этот мяч, а затем отметились Хуан Аренас и Новица Максимович с пенальти.