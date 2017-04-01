Во время стрельбы во Флориде погиб человек, четверо ранены
Полиция допрашивает человека, задержанного неподалеку от места происшествия.
Один человек погиб и еще четверо были ранены в результате стрельбы в американском штате Флорида, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
Сообщается, что инцидент произошел в субботу рано утром в городе Тампа на парковке рядом с кальянной The Palace Lounge.
По словам представителя полиции города Стива Хегарти, на парковке произошла ссора, после чего неизвестный сел в автомобиль и открыл огонь по группе людей. Пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.
Полиция допрашивает человека, задержанного неподалеку от места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото © Fotolia/ EugeneF
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