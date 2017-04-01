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Во время стрельбы во Флориде погиб человек, четверо ранены

1 апреля 2017, 19:28

Полиция допрашивает человека, задержанного неподалеку от места происшествия.

Один человек погиб и еще четверо были ранены в результате стрельбы в американском штате Флорида, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу рано утром в городе Тампа на парковке рядом с кальянной The Palace Lounge.

По словам представителя полиции города Стива Хегарти, на парковке произошла ссора, после чего неизвестный сел в автомобиль и открыл огонь по группе людей. Пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.

Полиция допрашивает человека, задержанного неподалеку от места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото © Fotolia/ EugeneF


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