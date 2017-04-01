Аким Павлодарской области оценил паводковую ситуацию в Баянаульском районе

Булат Бакауов побывал в нескольких населенных пунктах района и осмотрел дороги, через которые произошли переливы талой воды.

Булат Бакауов побывал в нескольких населенных пунктах района и осмотрел дороги, через которые произошли переливы талой воды, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы акима Павлодарской области, в Жанажольском сельском округе, где между населенным пунктом и урочищем Ескельды немного пострадала насыпанная дорога, глава региона потребовал выставить круглосуточное дежурство спасателей. Вблизи села Кокдомбак, где вода смыла несколько участков щебеночной дороги, аким поручил обеспечить местных жителей необходимым продовольствием.

В селе Тендык и Караащи Булату Бакауову показали специальные траншеи, благодаря которым удалось отвести воду от населенных пунктов, которые в предыдущие годы постоянно были подвержены паводку. По итогам рабочей поездки в школе села Караащи глава региона провел совещание.

- Первая волна прошла, однако мы должны быть готовы к сбросам воды с водохранилища в Карагандинской области, - заявил аким региона. – Во всех населенных пунктах нужно ввести круглосуточное дежурство. Специальная техника и необходимые силы в районе имеются. В этот паводковый период мы обязаны сделать все, чтобы ни один населенный пункт не был подтоплен.





Аким Павлодарской области отметил, что держать паводковую ситуацию под контролем необходимо по всему региону.

К слову, стало известно, что последствия смыва железнодорожного полотна на перегоне Май-Дегелен в Майском районе, который произошел 30 марта, устранили. По информации АО «Казахстан Темир Жолы», движение поездов восстановлено, перелива нет. Адиль Аскеров Фото пресс-службы акима Павлодарской области