Денис Тен завоевал путевку на Олимпиаду-2018
1 апреля 2017, 20:15
После короткой программы Тен занимал девятое место.
Казахстанский фигурист Денис Тен занял 16-е место на чемпионате мира-2017 в Хельсинки и обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает Sports.kz.
После короткой программы Тен занимал девятое место. Это его лучший индивидуальный результат в сезоне.
Накануне выступления в произвольной программе Денис Тен получил травму, однако решил не сниматься с соревнований, чтобы побороться за лицензию на ОИ-2018.
Также стало известно, что Казахстан впервые в истории будет представлен на Олимпиаде двумя фигуристками в женском одиночном катании.
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