Денис Тен завоевал путевку на Олимпиаду-2018

Казахстанский фигурист Денис Тен занял 16-е место на чемпионате мира-2017 в Хельсинки и обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает Sports.kz.

После короткой программы Тен занимал девятое место. Это его лучший индивидуальный результат в сезоне.

Накануне выступления в произвольной программе Денис Тен получил травму, однако решил не сниматься с соревнований, чтобы побороться за лицензию на ОИ-2018.

Также стало известно, что Казахстан впервые в истории будет представлен на Олимпиаде двумя фигуристками в женском одиночном катании.