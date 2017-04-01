Утонувшие в паводковых водах в Карагандинской области люди были в машине отдела образования

Автомобиль «УАЗ», водитель которого пренебрег предупреждением спасателей и поехал по переливу, в результате чего трое человек затонули в паводковых водах, принадлежит отделу образования Каркаралинского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте управления образования Карагандинской области, транспортное средство «УАЗ» стоит на балансе коммунального государственного учреждения «Опорная школа (ресурсный центр) общеобразовательной средней школы № 8» села Бесоба Каркаралинского района.

Люди ехали из села Карашокы в село Бесобу и в отделение Кызыл Ту. По уточненным данным, в салоне «УАЗ» находились девять человек, включая водителя и двоих тринадцатилетних мальчиков. Не доезжая 13 километров до Бесобы, транспорт упал на бок. Когда люди стали выбираться из салона, волной паводковой воды смыло троих - 13-летнего Ерасыла Дарханулы, 19-летнего Жанболата Мажитова и 56-летнего Болата Абилдинова. Шестеро не пострадали - Ерсин Абеуов, Токтакын Касымкулов, Сырым Касымкулов, Омиргали Култабаров, Мейрам Мурсалов, и 13-летний Рамазан Копбергенов.

В акимате Каркаралинского района опровергли слухи о том, что эти люди были на опасном участке, поскольку их эвакуировали из села Карашокы.

«Является ложью информация, которая доходит от родственников погибших и других пассажиров «УАЗа» о том, что их эвакуировали. Никакой эвакуации не было. Для таких процедур предусмотрен другой транспорт, белее устойчивый и надежный. Ни в отделе по ЧС, ни в акимате не знали об этой поездке по участку с переливом паводковых вод», - сообщили в акимате района.

Напомним, 31 марта в 20 часов водитель автомобиля «УАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением на участке дороги местного значения «Карашокы-Бесоба» и слетел в кювет, заполненный талыми водами. В салоне машины находились 9 человек. Количество посадочных мест в этой машине всего 7 человек. Шестеро не пострадали. Трое пропали без вести. Как сообщалось ранее, тело одного из них спасатели обнаружили 1 апреля в 13 часов. Двоих других - в 15 часов. В этом районе имеется альтернативная, защищенная от паводков дорога. Почему водитель нарушил правила, выяснят правоохранительные органы.