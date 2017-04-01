Три человека пострадали в ДТП в Алматы
Одна из машин врезалась в столб.
В Алматы произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей влетел в столб уличного освещения, три человека пострадали.
По словам очевидцев, автомобили Toyota Rav4 и "Нива" двигались по ул. Жанажол в восточном направлении. Проехав ул. Утемисова, водитель Toyota решил перестроиться в левую сторону, находясь при этом в крайнем правом ряду.
Совершив маневр, автомобиль зацепил проезжающую "Ниву", в результате чего Toyota Rav4 вылетел на встречную полосу и столкнулся со столбом уличного освещения. Затем "Нива" столкнулась с Toyota Scepter, которая двигалась по ул. Жанажол в западном направлении.
В ДТП пострадали три человека, две женщины и девушка, пассажиры Toyota Scepter, они госпитализированы.
Источник: sputniknews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.