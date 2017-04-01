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Три человека пострадали в ДТП в Алматы

1 апреля 2017, 20:56

Одна из машин врезалась в столб.

В Алматы произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей влетел в столб уличного освещения, три человека пострадали.

По словам очевидцев, автомобили Toyota Rav4 и "Нива" двигались по ул. Жанажол в восточном направлении. Проехав ул. Утемисова, водитель Toyota решил перестроиться в левую сторону, находясь при этом в крайнем правом ряду.


Совершив маневр, автомобиль зацепил проезжающую "Ниву", в результате чего Toyota Rav4 вылетел на встречную полосу и столкнулся со столбом уличного освещения. Затем "Нива" столкнулась с Toyota Scepter, которая двигалась по ул. Жанажол в западном направлении.

В ДТП пострадали три человека, две женщины и девушка, пассажиры Toyota Scepter, они госпитализированы.

Источник: sputniknews.kz


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