Алматинец изнасиловал и убил несовершеннолетнюю сестру своей жены

В субботу, 1 апреля, стало известно, что алматинец изнасиловал и убил 11-классницу - сестру своей супруги, сообщает Zakon.kz.

Фото было опубликовано в соцсети Instagram. В ответ на комментарий о том, что такие шутки на 1 апреля неуместны, один из пользователей написал: «Это правда.произошло сегодня. Зять изнасиловал и убил жены сестренку».

По сообщению другого комментатора, тело пролежало три дня, пока девушку не нашли.

Инцидент произошел в ЖК "Асыл Арман", возле рынка "Алтын Орда".