Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Алматинец изнасиловал и убил несовершеннолетнюю сестру своей жены

1 апреля 2017, 21:32

Девочка училась в 11 классе.

В субботу, 1 апреля, стало известно, что алматинец изнасиловал и убил 11-классницу - сестру своей супруги, сообщает Zakon.kz.

Фото было опубликовано в соцсети Instagram. В ответ на комментарий о том, что такие шутки на 1 апреля неуместны, один из пользователей написал: «Это правда.произошло сегодня. Зять изнасиловал и убил жены сестренку».

По сообщению другого комментатора, тело пролежало три дня, пока девушку не нашли.

Инцидент произошел в ЖК "Асыл Арман", возле рынка "Алтын Орда".


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...