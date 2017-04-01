В Китае врачи пришили человеку ухо, которое вырастили на его руке

Китайские врачи завершили операцию по восстановлению уха пациенту, который сильно пострадал в ДТП. Сначала недостающий орган выращивался несколько месяцев на руке мужчины, после чего хирург пришил его к голове. Операция длилась шесть часов и закончилась успешно.

Китайские врачи пересадили ухо, которое вырастили на руке пациента, на его привычное место. Ведущий пластический хирург Го Шучжун провёл сложнейшую операцию, которая длилась шесть часов. По словам доктора, сейчас кровь нормально поступает в ухо пациента, которое они пересадили ему вместо отсутствующего.

Пациент по фамилии Цзи уже перенёс множество пластических операций: в аварии он не только потерял ухо, но и лишился кожи с одной стороны лица, а также получил другие травмы черепа. Кожу пересадили, однако без правого уха мужчина, по его собственным словам, "чувствовал, что чего-то не хватало".

Сначала под кожу предплечья мужчине ввели эспандер — устройство, которое медленно растягивает кожу. Затем из рёбер Цзи взяли образцы хрящевой ткани и пересадили её клетки на каркас в форме будущего уха, установленный в месте, где кожа растянулась. Доктор Шучжун утверждает, что это был самый сложный этап операции.

Источник: Лайф, фото: Reuters