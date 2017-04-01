МИД России создал для посольств автоответчик с заказом услуг хакеров

Кроме того, в министерстве предложили воспользоваться услугой "вмешательства в выборы".

Российское внешнеполитическое ведомство решило не оставаться в стороне от 1 апреля и сделало свой розыгрыш в виде автоответчика, который предлагает заказать услуги хакеров и вмешаться в выборы.

— Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам — нажмите "1". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров — нажмите "2". По вопросам вмешательства в выборы — нажмите "3" и ждите начала избирательной кампании, — говорит голос автоответчика.

Кроме того, автоответчик уведомляет, что "для повышения качества услуг все разговоры записываются".

Примечательно, что кроме русскоязычной версии автоответчика была записана также версия на английском языке.

Источник: Лайф