МИД России создал для посольств автоответчик с заказом услуг хакеров
Кроме того, в министерстве предложили воспользоваться услугой "вмешательства в выборы".
Российское внешнеполитическое ведомство решило не оставаться в стороне от 1 апреля и сделало свой розыгрыш в виде автоответчика, который предлагает заказать услуги хакеров и вмешаться в выборы.
— Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам — нажмите "1". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров — нажмите "2". По вопросам вмешательства в выборы — нажмите "3" и ждите начала избирательной кампании, — говорит голос автоответчика.
Кроме того, автоответчик уведомляет, что "для повышения качества услуг все разговоры записываются".
Примечательно, что кроме русскоязычной версии автоответчика была записана также версия на английском языке.
Источник: Лайф
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