Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

МИД России создал для посольств автоответчик с заказом услуг хакеров

1 апреля 2017, 22:18

Кроме того, в министерстве предложили воспользоваться услугой "вмешательства в выборы".

Российское внешнеполитическое ведомство решило не оставаться в стороне от 1 апреля и сделало свой розыгрыш в виде автоответчика, который предлагает заказать услуги хакеров и вмешаться в выборы.

— Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам — нажмите "1". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров — нажмите "2". По вопросам вмешательства в выборы — нажмите "3" и ждите начала избирательной кампании, — говорит голос автоответчика.

Кроме того, автоответчик уведомляет, что "для повышения качества услуг все разговоры записываются".

Примечательно, что кроме русскоязычной версии автоответчика была записана также версия на английском языке.

Источник: Лайф


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...