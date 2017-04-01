«Astana Arlans» досрочно проиграл «Uzbek Tigers»

1 апреля 2017, 22:23

Сапарбай Айдаров уступил поединок сопернику.

В третьем бою матчевой встречи WSB «Uzbek Tigers» — «Astana Arlans» на ринг вышли Исраил Мадримов и Сапарбай Айдаров, в весе до 75 килограммов, пишет Sports.kz.

Казахстанец уступил этот поединок — 0:3 (44:50, 44:50, 45:49).

Таким образом, узбеки ведут со счетом 3:0 и досрочно одержали верх над казахстанцами.


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