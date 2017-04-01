Экс-чемпион WBO включил Головкина в ТОП-3 лучших боксеров мира
1 апреля 2017, 22:25
Мексиканский боксер Альфредо Ангуло на первые два места поставил Мейуэзера и Уорда.
Мексиканский боксер Альфредо Ангуло в интервью AleetBoxing составил тройку лучших, на его взгляд, боксеров мира, сообщает Sports.kz.
— На первое место я поставил бы Флойда Мэйвезера, на второе — Андре Уорда. Третье... Пожалуй, это Геннадий Головкин, — сказал Ангуло.
Головкин провел на профи-ринге 37 боев и не потерпел ни одного поражения — 37-0, 33 КО. Ожидается, что следующим соперником казахстанца станет британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО).
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