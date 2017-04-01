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Кадыров: притеснять геев в Чечне невозможно из-за их отсутствия

1 апреля 2017, 22:43

По словам Каримова, у чеченских геев нет никаких шансов, поскольку "сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются".

В Чечне не может быть гонений на мужчин нетрадиционной ориентации по одной простой причине — их в республике нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, пишет «Вести.ру».

Появившиеся в СМИ публикации он призвал считать попытками очернения Чеченскую республику.

По словам Каримова, у чеченских геев нет никаких шансов, поскольку "сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются". Ранее сообщалось о публикации в "Новой газете", где утверждалось, что в Чечне задержали около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме.


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