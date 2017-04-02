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В Китае стометровый грузовой корабль врезался в мост

2 апреля 2017, 00:30

Информация о пострадавших не поступала.

Грузовой корабль длиной 98,8 метра и шириной 15,6 метра врезался в мост в провинции Гуандун на юге Китая, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городском округе Чжухай. Корабль, который перевозил около одной тысячи тонн груза, врезался в мост Ляньси. В результате случившегося опора моста сдвинулась на 1,6 метра.

Информация о пострадавших не поступала. Вокруг места инцидента были введены ограничения для водного транспорта. Ведется расследование.

Фото © AP Photo/ Pool Photo/Ritchie B. Tongo


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