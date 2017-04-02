И.о. сельского акима в ЗКО за пьяную езду и неподчинение органам получил выговор

Дисциплинарное дело в отношении исполняющего обязанности акима Круглоозерновского поселкового округа Салтаната Ескендирова рассмотрели на заседании совета по этике, передает региональный портал «Мой Город».

На заседании совета сообщили, что Салтанат Ескендиров, будучи и. о. Круглоозерновского поселкового округа, был остановлен сотрудниками полиции в нетрезвом состоянии.

«Изначально Ескендиров не выполнил требования полицейских и не остановился. Позже на него был составлен административный протокол. Его поступок нарушает стандарты поведения этического кодекса госслужащих РК», — отметил председатель совета по этике ЗКО Болат Искаков.

Салтанат Ескендиров свою вину признал.

В итоге совет принял решение о направлении в адрес акима города Уральска рекомендации по наложению должностному лицу дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора.