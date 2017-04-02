Бобу Дилану «секретно» вручили Нобелевскую премию в Стокгольме

Все провели «под большим секретом» в связи с концертом, который Дилан должен дать в Стокгольме сегодня вечером.

Лауреат Нобелевской премии, музыкант Боб Дилан, спустя более чем пять месяцев, получил свою награду. В Стокгольме члены Шведской академии вручили ему медаль и диплом. Церемония награждения, по словам присутствовавших на ней, проводилась «под большим секретом», пишет РБК.

Подробности рассказал телеканалу SVT присутствовавший на церемонии член академии Хорас Энгдаль. По словам собеседника издания, музыкант получил медаль и диплом. Церемония награждения, как уточнил Энгдаль, состоялась 1 апреля «во второй половине дня». Ее, как замечает SVT, провели «под большим секретом» в связи с концертом, который Дилан должен дать в Стокгольме сегодня вечером.

На вопрос, был ли музыкант счастлив после вручения ему награды, как замечает телеканал, Энгдаль «кивнул».​

Информацию о получении музыкантом Нобелевской премии изданию также подтвердила секретарь Шведской академии Сара Даниус.​ Остальные члены организации, в том числе Стура Аллен и Челль Эспмарк, как поясняет телеканал, комментировать произошедшее отказались. «Я поклялся хранить тайну в течение 50 лет», — приводит SVT слова Аллена.

Недавно же, как передает корреспондент издания, Дилан был замечен у входа в центр Waterfront, где будет проходить его концерт в столице Швеции. По информации журналиста, музыканта он узнал, несмотря на то, что «большая часть его лица была завернута в шарф». Также у главного входа, по данным телеканала, припарковался черный автобус Дилана.

Фото: FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС