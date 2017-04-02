СМИ сообщили о смерти «второго человека» в ИГИЛ

В Ираке в результате авиаудара был убит командир террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Айад аль-Джумейли.

В Ираке уничтожен террорист, который считается заместителем лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает иракское телевидение со ссылкой на данные военной разведки

В Ираке в результате авиаудара был убит командир террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Айад аль-Джумейли, передает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение.

Согласно данным военной разведки, которые приводит иракский телеканал, аль-Джумейли был убит в районе города Эль-Кайм (мухафаза Анбар), недалеко от иракско-сирийской границы. Авиаудары были нанесены Военно-воздушными силами Ирака; когда произошла бомбардировка, не уточняется.

Reuters отмечает, что иракское телевидение называет убитого боевика «военным министром» ИГИЛ и «вторым человеком» в иерархии террористов, после лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

В начале марта иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что лидеры шуры и приближенные к аль-Багдади командиры ИГИЛ бежали из иракской провинции Найнава в сторону Сирии. Источник телеканала также сообщил, что аль-Багдади констатировал поражение террористов в боевых действиях в Ираке и обратился к своим соратникам с «прощальной речью», в которой объяснил им, «что происходит с группировкой» и призвал укрыться в труднодоступных горных районах Сирии и Ирака.

Фото: Azad Lashkari / Reuters, источник - РБК