В Мангистауской области в ДТП погибли два человека

На трассе Жанаозен - Темир-баба 30 марта в 17.55 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации диспетчеров отделения санитарной авиации Мангистауской областной больницы, в результате опрокидывания внедорожника погибли два человека, тяжелые увечья получил один участник аварии. Об этом пишет «Лада».

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пострадавших доставлены в приемный покой Жанаозенской городской больницы. У одного пациента выявлен перелом обеих бедренных костей со смещением, перелом костей таза, тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травматический шок IV степени.

- Пострадавший, 1974 года рождения, переведен из реанимации в отделение травматологии. Второй пострадавший, 1973 года рождения, поступил в больницу с политравмой: закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, субарахноидальным кровоизлиянием в мозг и ушибом правого легкого, переломом легкого и травматическим шоком I и II степени. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении реанимации. На следующий день пострадавший умер от травм, несовместимых с жизнью, - прокомментировала Казына Парахатова, фельдшер-диспетчер отделения санитарной авиации Мангистауской областной больницы.

Третий пострадавший, 1986 года рождения, скончался на месте аварии.