Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Мангистауской области в ДТП погибли два человека

2 апреля 2017, 01:47

Авария произошла на трассе Жанаозен - Темир-баба.

На трассе Жанаозен - Темир-баба 30 марта в 17.55 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации диспетчеров отделения санитарной авиации Мангистауской областной больницы, в результате опрокидывания внедорожника погибли два человека, тяжелые увечья получил один участник аварии. Об этом пишет «Лада».

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пострадавших доставлены в приемный покой Жанаозенской городской больницы. У одного пациента выявлен перелом обеих бедренных костей со смещением, перелом костей таза, тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травматический шок IV степени.

- Пострадавший, 1974 года рождения, переведен из реанимации в отделение травматологии. Второй пострадавший, 1973 года рождения, поступил в больницу с политравмой: закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, субарахноидальным кровоизлиянием в мозг и ушибом правого легкого, переломом легкого и травматическим шоком I и II степени. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении реанимации. На следующий день пострадавший умер от травм, несовместимых с жизнью, - прокомментировала Казына Парахатова, фельдшер-диспетчер отделения санитарной авиации Мангистауской областной больницы.

Третий пострадавший, 1986 года рождения, скончался на месте аварии.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...