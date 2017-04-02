2 апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки
2 апреля 2017, 06:01
Сохраняется ветреная и туманная погода.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юге местами сильные осадки, лишь на северо-западе, центре и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололед, на юге - гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, в Южно-Казахстанской области местами – гроза.
В Акмолинской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман.
В Кызылординской, Павлодарской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами – туман, гололед.
В Алматы днем 9°, облачно.
В Астане днем -5°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: inform.kz.
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