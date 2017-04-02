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2 апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки

2 апреля 2017, 06:01

Сохраняется ветреная и туманная погода.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юге местами сильные осадки, лишь на северо-западе, центре и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололед, на юге - гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, в Южно-Казахстанской области местами – гроза.

В Акмолинской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Кызылординской, Павлодарской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами – туман, гололед.

В Алматы днем 9°, облачно.

В Астане днем -5°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: inform.kz.

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