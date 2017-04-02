Volkswagen сбил пешехода в Алматы
2 апреля 2017, 06:20
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
В Алматы водитель Volkswagen Passat допустил наезд на пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе пересечения пр. Райымбека и ул. Байзакова. Водитель Volkswagen следовал по проспекту в западном направлении. Не доезжая до Байзакова дорогу в неположенном месте перебегал пешеход. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил его. Пострадавший шел из магазина.
В тяжелом состоянии пешехода забрали в больницу.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851547-0ad58c053fbc24eda0e35b6f260c9d32
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...