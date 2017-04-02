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Volkswagen сбил пешехода в Алматы

2 апреля 2017, 06:20

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В Алматы водитель Volkswagen Passat допустил наезд на пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе пересечения пр. Райымбека и ул. Байзакова. Водитель Volkswagen следовал по проспекту в западном направлении. Не доезжая до Байзакова дорогу в неположенном месте перебегал пешеход. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил его. Пострадавший шел из магазина.

В тяжелом состоянии пешехода забрали в больницу.



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