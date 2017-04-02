Первоапрельский розыгрыш: PornHub заставил своих посетителей понервничать
2 апреля 2017, 06:26
Каждого, кто заказывал на странице ресурса пикантное видео, встречало предупреждение о том, что пользователь автоматически делится сюжетом в своих соцсетях.
Один из популярнейших мировых порносайтов — PornHub — не остался в стороне от Дня смеха и тоже устроил своим посетителям весёлый розыгрыш, сообщает Life.
С раннего утра каждого, кто заказывал на странице ресурса пикантное видео, встречало предупреждение о том, что пользователь автоматически делится данным сюжетом в своих соцсетях.
По понятным причинам, не каждый обрадовался перспективе поневоле сообщить всем, что является пользователем порнографического контента PornHub. Впрочем, практически тут же переполошённых гостей предупреждали, что это всего лишь первоапрельская шутка.
Судя по гневным комментариям, трюк порноресурса многих заставил сильно нервничать, а не веселиться. Некоторые даже жаловались, что у них едва не случился сердечный приступ.
Впрочем, нашлись и те, кто повеселился вместе с организаторами такого розыгрыша и сам, поняв, что над ним подшутили, с удовольствием и без всякого принуждения делился этой историей в своих аккаунтах.
PORNHUB HAD ME SHOOK pic.twitter.com/eOM6ExysV7— babyboy (@pastelhottie) 1 апреля 2017 г.
Фото: Twitter.
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