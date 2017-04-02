Житель Бразилии убил туриста одним ударом
2 апреля 2017, 06:51
По некоторым данным, причиной ссоры стало несогласие гостей с размером выставленного счета.
Бразильские СМИ обнародовали кадры фатального завершения туристической поездки 28-летнего аргентинца, чья жизнь оборвалась ранним утром в минувшее воскресенье, 26 марта, около одного из увеселительных заведений Рио-де-Жанейро, сообщает телеканал "360".
Матиас Себастьян Карена, на свою беду посетивший ночной клуб, повздорил с находившейся там компанией молодых людей, трое из которых зарабатывали на жизнь тем, что работали промоутерами вечеринок, зазывая туда туристов и получая за это комиссионные выплаты с владельцев клубов и баров. Четвертый бразилец, примкнувший к своим товарищам, играл в музыкальной группе, выступавшей в ту ночь на сцене.
По некоторым данным, причиной ссоры стало несогласие гостей с размером выставленного счета.
Накалившиеся страсти не позволили разрешить конфликт миром и "беседа" продолжилась на улице, куда турист отправился в компании двух соотечественников.
Через некоторое время Матиас Себастьян Карена оказался покинут своими спутниками и остался в одиночестве.
Аргентинец попытался оторваться от преследователей, однако один из них нанес точный удар и отправил Матиаса в нокаут. Потерявший сознание мужчина упал на асфальт, ударившись головой. Через некоторое время он скончался не приходя в сознание.
Быстро поняв, что реанимационные действия не принесут успеха, участники «охоты» на туриста скрылись с места убийства.
В настоящее время бразильская полиция разыскивает четверых подозреваемых — Уолтерсона Феррейру, Педро Энрике Марчиано, Жулио Годинью и Тьяго Лессу. Сообщается, что автор решающего удара — музыкант Уолтерсон Феррейра, сразу же покинул страну, улетев в Мадрид.
Власти Бразилии информировали Интерпол, но беглеца пока обнаружить не удалось. Его сообщники, спешно покинувшие город, также не найдены.
Фото: кадр из видео.
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