Неудачный разворот привел к ДТП в Алматы
2 апреля 2017, 07:05
Водителя Mercedes забрали в больницу с подозрением на перелом ребер.
В Алматы в ДТП столкнулись Mazda 626 и Mercedes, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Водитель Mazda следовал в северном направлении по Суюнбая в сторону военного городка. По его словам, он решил развернуться, предварительно осмотревшись в зеркала заднего вида. Начав маневр в бок иномарки врезался Mercedes, который ехал за ней.
От удара Mazda отбросило вправо, Mercedes через встречную полосу влетел в забор, где и остановился. К счастью, секции ограждения не оказались в салоне авто.
Прибывшие медики забрали водителя Mercedes с подозрением на перелом ребер. Водителя Mazda осмотрели на месте происшествия.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851550-a4358195658e951b4ece7afb8b205d20
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...