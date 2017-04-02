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Неудачный разворот привел к ДТП в Алматы

2 апреля 2017, 07:05

Водителя Mercedes забрали в больницу с подозрением на перелом ребер.

В Алматы в ДТП столкнулись Mazda 626 и Mercedes, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Mazda следовал в северном направлении по Суюнбая в сторону военного городка. По его словам, он решил развернуться, предварительно осмотревшись в зеркала заднего вида. Начав маневр в бок иномарки врезался Mercedes, который ехал за ней.

От удара Mazda отбросило вправо, Mercedes через встречную полосу влетел в забор, где и остановился. К счастью, секции ограждения не оказались в салоне авто.

Прибывшие медики забрали водителя Mercedes с подозрением на перелом ребер. Водителя Mazda осмотрели на месте происшествия.



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