Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Уборщик случайно попал в эфир и попытался «исчезнуть»

2 апреля 2017, 07:21

Когда мужчина осознал, что попал в кадр, он попытался спрятаться. Для этого он упал на пол.

Сотрудник одного из европейских телеканалов случайно оказался в кадре во время прямого эфира. Как утверждает сайт LiveLeak, в неудобную ситуацию попал уборщик. Он вошел в студию, когда там снимали выпуск передачи, сообщает телеканал «360»

Когда мужчина осознал, что попал в кадр, он попытался спрятаться. Для этого он упал на пол (видимо, рассчитывая, что его не будет видно) и по-пластунски уполз.


В марте на весь мир прославилась семья эксперта по Южной Корее Роберта Келли. Он из дома в прямом эфире давал комментарий ВВС, когда в комнату один за другим вошли его дети. Супруга, обнаружив это, молнией влетела вслед за ними.

Этот ролик стал настолько популярным, что для семьи Келли даже организовали пресс-конференцию. А в повторном интервью ВВС супруги ответили на самые важные вопросы, несколько дней терзавшие зрителей: женщина на видео действительно его жена (многие приняли ее за няню или домработницу) и да, во время эфира на Роберте Келли были штаны.


Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...