Уборщик случайно попал в эфир и попытался «исчезнуть»
2 апреля 2017, 07:21
Когда мужчина осознал, что попал в кадр, он попытался спрятаться. Для этого он упал на пол.
Сотрудник одного из европейских телеканалов случайно оказался в кадре во время прямого эфира. Как утверждает сайт LiveLeak, в неудобную ситуацию попал уборщик. Он вошел в студию, когда там снимали выпуск передачи, сообщает телеканал «360»
Когда мужчина осознал, что попал в кадр, он попытался спрятаться. Для этого он упал на пол (видимо, рассчитывая, что его не будет видно) и по-пластунски уполз.
В марте на весь мир прославилась семья эксперта по Южной Корее Роберта Келли. Он из дома в прямом эфире давал комментарий ВВС, когда в комнату один за другим вошли его дети. Супруга, обнаружив это, молнией влетела вслед за ними.
Этот ролик стал настолько популярным, что для семьи Келли даже организовали пресс-конференцию. А в повторном интервью ВВС супруги ответили на самые важные вопросы, несколько дней терзавшие зрителей: женщина на видео действительно его жена (многие приняли ее за няню или домработницу) и да, во время эфира на Роберте Келли были штаны.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851551-1b3f00519a4a891f40bbc86bf85fa435
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...