Уборщик случайно попал в эфир и попытался «исчезнуть»

Когда мужчина осознал, что попал в кадр, он попытался спрятаться. Для этого он упал на пол.

Сотрудник одного из европейских телеканалов случайно оказался в кадре во время прямого эфира. Как утверждает сайт LiveLeak, в неудобную ситуацию попал уборщик. Он вошел в студию, когда там снимали выпуск передачи, сообщает телеканал « сообщает телеканал « 360





Когда мужчина осознал, что попал в кадр, он попытался спрятаться. Для этого он упал на пол (видимо, рассчитывая, что его не будет видно) и по-пластунски уполз.









В марте на весь мир прославилась семья эксперта по Южной Корее Роберта Келли. Он из дома в прямом эфире давал комментарий ВВС, когда в комнату один за другим вошли его дети. Супруга, обнаружив это, молнией влетела вслед за ними.





Этот ролик стал настолько популярным, что для семьи Келли даже организовали пресс-конференцию. А в повторном интервью ВВС супруги ответили на самые важные вопросы, несколько дней терзавшие зрителей: женщина на видео действительно его жена (многие приняли ее за няню или домработницу) и да, во время эфира на Роберте Келли были штаны.







