Сын Евтушенко и друг семьи рассказали о последних часах жизни поэта
2 апреля 2017, 07:43
Состояние его здоровья начало резко ухудшаться в пятницу, 31 марта.
Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил в субботу РИА Новости друг его семьи Михаил Моргулис.
"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал Моргулис.
Как рассказал агентству Associated Press сын поэта Евгений, впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, рассказал сын литератора.
"В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евгений-младший.
Дмитрий Злодорев.
Фото: РИА Новости. Евгений Биятов.
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