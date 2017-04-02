Сын Евтушенко и друг семьи рассказали о последних часах жизни поэта

Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил в субботу РИА Новости друг его семьи Михаил Моргулис.





"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал Моргулис.





Как рассказал агентству Associated Press сын поэта Евгений, впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, рассказал сын литератора.





"В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евгений-младший.





Дмитрий Злодорев.



