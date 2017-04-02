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Сын Евтушенко и друг семьи рассказали о последних часах жизни поэта

2 апреля 2017, 07:43

Состояние его здоровья начало резко ухудшаться в пятницу, 31 марта.

Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил в субботу РИА Новости друг его семьи Михаил Моргулис.

"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал Моргулис.

Как рассказал агентству Associated Press сын поэта Евгений, впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, рассказал сын литератора.

"В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евгений-младший.

Дмитрий Злодорев.

Фото: РИА Новости. Евгений Биятов.

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