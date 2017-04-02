В Колумбии число погибших при сходе селевого потока превысило 250 человек

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток.

Последние данные о погибших в результате стихийного бедствия в Колумбии свидетельствует о гибели 254 человек. Об этом сообщил в субботу президент страны Хуан Мануэль Сантос, передает передает РИА Новости





"Это очень грустная цифра", – приводит радио RCN заявление Сантоса.





Ранее сообщалось о 150 погибших. Еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести после прохождения селевого потока по ряду районов города Мокоа.





Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек.



