В Колумбии число погибших при сходе селевого потока превысило 250 человек
2 апреля 2017, 08:15
Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток.
Последние данные о погибших в результате стихийного бедствия в Колумбии свидетельствует о гибели 254 человек. Об этом сообщил в субботу президент страны Хуан Мануэль Сантос, передает РИА Новости.
"Это очень грустная цифра", – приводит радио RCN заявление Сантоса.
Ранее сообщалось о 150 погибших. Еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести после прохождения селевого потока по ряду районов города Мокоа.
Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек.
Фото: AP Photo.
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